WEST BEND — Elite teams descend on Goodman Diamond every year in June for the state softball tournament.
It sure would have been sweet if an elite coach such as Watertown’s Patty Jansen could have coached her final game there.
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