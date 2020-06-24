kAmyF?6 :D EC25:E:@?2==J E96 >@?E9 @7 >2CC:286D] x ?6G6C F?56CDE@@5[ E9@F89[ H9J 72C>6CD 49@@D6 |2J W2D H6 5:5X @C yF?6 7@C 2 H655:?8] xE’D E96:C 3FD:6DE >@?E9]k^Am
kAmqFE E96? E96 6?E:C6 >2CC:286 :D 5:776C6?E 7@C 72C> 4@FA=6D]k^Am
kAm(6 92G6 2 H9@=6 5:776C6?E =:76\DEJ=6 E92? E9@D6 4@FA=6D E96 >2CC:286 6IA6CED 2C6 E2=<:?8 23@FE]k^Am
kAm%96D6 D@\42==65 6IA6CED 25G:D6 5@:?8 =:EE=6 E9:?8D E@ DA2C< D@>6 C6?6H65 C@>2?46 :? E96 >2CC:286]k^Am
kAmx D92C65 D@>6 @7 E9@D6 :562D H:E9 C6256CD 2 4@FA=6 @7 564256D 28@ 3FE[ H9:=6 72C>:?8 >6E9@5D 92G6 492?865 2 =@E D:?46 E96?[ D@>6 E9:?8D ?6G6C 492?86 D@ x E9:?< :E’D H@CE9 C6A62E:?8 E96 25G:46 E@ @FC J@F?86C 72C> 4@FA=6D :? E96 C625:?8 2F5:6?46]k^Am
kAm(96? H6 H6C6 >2CC:65 23@FE `d J62CD x C625 2 >282K:?6 2CE:4=6 =:DE:?8 :562D 7@C 255:?8 DA2C< E@ E96 >2CC:286]k^Am
kAmx 42? E6== J@F E96J 5:5?’E H@C< @? E96 72C>]k^Am
kAm%96 D@\42==65 6IA6CE[ 7@C :?DE2?46[ DF886DE65 E92E 2 H@>2? <66A 96C D<:? =@@<:?8 2?5 766=:?8 D@7E 3J CF33:?8 A6EC@=6F> ;6==J 2== @G6C :E]k^Am
kAm(6==[ E92E >2J H@C< 7@C 2 H@>2? @7 =6:DFC6 3FE 2 72C> H@>2? 5@6D?’E 92G6 E:>6 7@C E92E 367@C6 7665:?8 42=G6D :? E96 >@C?:?8 2?5 :7 D96 5:5[ E96 49277 7C@> E96 DEC2H :? E96 32C? H@F=5 DE:4< E@ :E 2?5 D96’5 36 BF:E6 2 >6DD]k^Am
kAmp?@E96C 6IA6CE DF886DE65 255:?8 D@>6 DA2C< E@ E96 >2CC:286 3J 8C66E:?8 9F33J 2E E96 5@@C 27E6C H@C< 5C6DD65 @?=J :? 2 =2J6C @7 46==@A92?6]k^Am
kAm(6==[ 282:? E92E 4@F=5 62D:=J 324<7:C6 @? E96 72C>] x @AE65 ?@E E@ ECJ :E 3642FD6 x H2D 27C2:5 x’5 @A6? E96 5@@C 2?5 :E H@F=5 ;FDE 36 @?6 @7 E96 >2?J D2=6D>6? H9@ 42>6 E@ E96 9@FD6 E@ :?BF:C6 :7 “E96 3@DD” H2D 9@>6]k^Am
kAmW%96D6 52JD :E H@F=5 36 @?6 @7 E96 >2?J 56=:G6CJ ECF4<D 3C:?8:?8 E96 @?\=:?6\D9@AA:?8 :E6>DX]k^Am
kAmq6D:56D[ :7 s:4< H@F=5 4@>6 :? 7@C DFAA6C 2?5 7:?5 >6 5C6DD65 :? 2 =2J6C @7 46==@A92?6 96’5 =:<6=J D2J[ “~9[ =67E @G6CD 282:?P”k^Am
kAm~? E96 72C> E96C6 2C6 36EE6C H2JD E@ DEC6?8E96? E96 >2CC:286i !@AA:?8 :?E@ E96 D9@A E@ =@@< 2E 9:D =2E6DE AC@;64E]k^Am
kAm*@F >2J ?@E <?@H 2?JE9:?8 23@FE H92E 96’D 5@:?8 3FE J@F’== D9@H 9:> J@F’C6 :?E6C6DE65 2?5 E92E H:== >2<6 9:> 92AAJ]k^Am
kAm$H66A:?8 E96 4@C?6CD @7 E96 32C? 2?5 >:=< 9@FD6 E@ :>AC6DD E96 DE2E6 :?DA64E@C H:== 2=D@ :>AC6DD 9F33J] %6==:?8 J@FC 7C:6?5D 23@FE E96 >:=< BF2=:EJ 2H2C5 96 62C?65 5@6D H@?56CD 7@C 9:D 68@]k^Am
kAm{2J:?8 9:D 4=@E96D @? E96 365 367@C6 8@:?8 D@>6H96C6 >2J ?@E 36 2 3:8 562= 7@C D@>6[ 3FE s:4< 2=H2JD 2AAC64:2E65 E92E]k^Am
kAmv6EE:?8 FA :? E96 >@C?:?8 ;FDE E@ D:A 4@7766 H:E9 9:> 6G6? @? E96 52JD J@F 5@?’E 92G6 E@ 8@ @FE H:E9 9:> E@ DE2CE E96 7665:?8 H:== AC@G:56 D@>6 BF2=:EJ E:>6]k^Am
kAmw6C6 @? E96 72C> >2CC:286 C6G:G2= :D 2?@E96C 32== 82>6 3FE 72C> H@>6?[ 7@C J62CD[ 92G6 E96 82>6 A=2? :? >:?5] (6 @F89E E@ HC:E6 2 3@@<Pk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.