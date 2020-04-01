kAm$@4:2=\5:DE2?4:?8 92D 364@>6 2 ?6H 72>:=:2C H@C5 :? @FC G@423F=2CJ E96D6 52JD] (96? H6 H6C6 <:5D :E >62?E “5@?’E D:E E@@ 4=@D6 E@ J@FC 3@J 7C:6?5 :? E96 42C @C 96’== 86E 2 E:4<6E 7@C :?2EE6?E:G6 5C:G:?8]” }@H :E 92D E2<6? @? 2 H9@=6 ?6H >62?:?8]k^Am
kAm%96 r~'xs `h 92D 27764E65 6G6CJ@?6 :? D@>6 H2J] $@>6 72>:=:6D 2C6 9:E 92C56C E92? @E96CD]k^Am
kAm*@F >2J 92G6 ?@E:465 E96 DE@CJ :? =2DE H66<D’ A2A6C 23@FE 4FE324<D 6G6CJH96C6[ :?4=F5:?8 2E E96 s2:=J %:>6D] (6==[ F?7@CEF?2E6=J E92E >62?D >6[ E@@]k^Am
kAm}6HDA2A6CD H6C6 2=C625J DECF88=:?8 3642FD6 @7 76H6C 25G6CE:D6CD :? 2? 6C2 @7 @?\=:?6 4@>>F?:42E:@? 2?5 D9@AA:?8] }@H H:E9 D@ >2?J 3FD:?6DD6D DECF88=:?8 E@ DFCG:G6 H96? H6’C6 2== E@=5 E@ DE2J 9@>6[ >2?J 92G6 4FE E96:C 25G6CE:D:?8 6G6? >@C6]k^Am
kAm}@H x <66A 962C:?8 E92E ?6HDA2A6CD D9@F=5 92G6 >@C6 DEF77 :?[ >@C6 A286D 2?5 >@C6 762EFC6D =:<6 E96J FD65 E@ 92G6] (92E >@DE A6@A=6 5@?’E C62=:K6[ E9@F89[ :D E92E 2== E92E ?6HDAC:?E :D A2:5 7@C 3J E9@D6 =@J2= 3FD:?6DD6D H9@ 3FJ 25D]k^Am
kAm$@ x F?56CDE@@5 H96? E96J E@=5 >6 E96J H@F=5 ?@ =@?86C FD6 7C66=2?46 H@C< =:<6 >:?6[ :?4=F5:?8 >J 4@=F>?] x’== >:DD E96 @AA@CEF?:EJ E@ 86E @FE @?E@ E96 72C>D 2?5 8@ E@ 2== E9@D6 72C> >66E:?8D E@ =6E C6256CD <?@H 23@FE E96 =2E6DE :? 28C:4F=EFC6] %96 A6@A=6 x’G6 >6E 2?5 E96 6IA6C:6?46D x’G6 925 @G6C E96 J62CD @7 C6A@CE:?8 — 7C@> 2?E:BF6 72C> 4@==64E@CD E@ 72C>6CD E@ c\w 72>:=:6D — 92D 366? 2>2K:?8]k^Am
kAmx 2D<65 :7 x 4@F=5 DE:== CF? @?6 >@C6 4@=F>?[ E9@F89[ 2?5 ?@E ;FDE =62G6 >J =@J2= C6256CD :? =:>3@[ H@?56C:?8 :7 x 5:D2AA62C65 :?E@ E96 4=@F5 @7 5FDE :? 2 72C> 7:6=5 D@>6H96C6]k^Am
kAm%96 s2:=J %:>6D 8C24:@FD=J 28C665]k^Am
kAmq6D:56D[ x 925 ;FDE HC:EE6? >J 4@=F>? H96? E96J E@=5 >6 E96J 5:5?’E ?665 :E D@ x 564:565 E@ D6?5 :E 2D 2? @AA@CEF?:EJ E@ E92?< 2== @7 J@F 7@C J@FC 4@?E:?F65 DFAA@CE @G6C E96 J62CD] u@C ca J62CD W2?5 7@FC J62CD 367@C6 E92E :? 2?@E96C ?6HDA2A6CX x 92G6 D92C65 E96 DE@C:6D @7 @FC 72>:=J @? E96 72C>] $@>6E:>6D E96 <:5D @C >J 9FD32?5 H6C6 6>32CC2DD65 3J E96 DE@C:6D x E@=5 3FE :E H2D 2== :? 7F? 2?5 x E9:?< E96J <?@H E92E]k^Am
kAm$@ 96C6 :E :D – >J =2DE 4@=F>? W2E =62DE 7@C 2 H9:=6X] xE H:== @?=J 4@?E:?F6 282:? :7 3FD:?6DD6D 2?5 DF3D4C:36CD C6EFC? E@ E96 :562 @7 86EE:?8 E96:C 9@>6E@H? ?6HD 7C@> E96:C 9@>6E@H? ?6HDA2A6C]k^Am
kAm~3D6CG2E:@?D H9:=6 x’> 4@?7:?65 E@ >J 9@>6ik^Am
kAmx ?@H F?56CDE2?5 2 =:EE=6 >@C6 H92E :E >FDE 36 =:<6 7@C D@>6@?6 H9@ :D 4@?7:?65 E@ E96:C 9@>6[ 3642FD6 @7 2 962=E9 4@?5:E:@?[ H:E9 ?@ H66<6?5 7F? E9:?8D E@ =@@< 7@CH2C5 E@]k^Am
kAmx 2AAC64:2E6 E96 36?67:ED @7 D:EE:?8 ?6IE E@ D@>6@?6 :? 49FC49 2?5 D:?8:?8 2?5 AC2J:?8]k^Am
kAmx C62=:K6 56DA:E6 4@?7:?6>6?E E@ @FC 9@>6D E96C6 2C6 DE:== D42> 2CE:DED @FE E96C6] x @?=J H6?E 8C@46CJ D9@AA:?8 @?46 D:?46 E9:D @C562= 3682? 3FE H96? x 42>6 E@ 4964< @FE[ 27E6C 2== E96 E9:?8D H6C6 :? >J 42CE x 7@F?5 >J 4C65:E 42C5 H@F=5?’E H@C<] ~? 42==:?8 E96 42C5 4@>A2?J 7@F?5 @FE D@>6@?6 :? }@CE9 r2C@=:?2 925 DE@=6? E96 :?7@ 2?5 FD65 :E 2E 2 {6IFD 562=6C 2?5 6=D6H96C6[ DA6?5:?8 @G6C 2 E9@FD2?5 5@==2CD]k^Am
kAmx 7@F?5 @FE E92E 2== E9@D6 A6@A=6 >2<:?8 E96 D42> 42==D H@C< @FE @7 E96:C 9@>6D 3642FD6 7@C E96> :E :D 3FD:?6DD 2D FDF2=]k^Am
kAm|J 9@FD6 92D ?6G6C 366? 4=62?6C ?@H E92E x 92G6 2== E9:D E:>6 3FE ?@ @?6 H:== 4@>6 E@ D66 :E]k^Am
kAmx 2AAC64:2E6[ 6G6? >@C6 E92? 367@C6 W:7 E92E’D A@DD:3=6X E96 D6CG:46D @7 ?FCD6D 2?5 5@4E@CD[ =23 H@C<6CD[ A@=:46 2?5 G@=F?E66C 7:C6 2?5 C6D4F6 H@C<6CD] W2?5 >2J36 x D9@F=5 255 8C@46CD[ ECF4<6CD 2?5 52:CJ AC@46DD@CDX]k^Am
kAmx ?@E:465 E96 %' ?6HD :D ?@E C6A@CE:?8 9@H >2?J >FC56CD @44FCC65 @G6C ?:89E :? E96 4:E:6D] s@?’E <?@H :7 E96 <:==:?8 DE@AA65 @C :7 E96J ;FDE 2C6?’E E2<:?8 E:>6 E@ C6A@CE :E]k^Am
kAmx ?@E:465 E96C6 2C6 DE:== D@=5:6CD 8:G:?8 E96:C =:G6D @G6CD62D 7@C @FC 4@F?ECJ 3FE ?@ @?6 :D 6G6? >6?E:@?:?8 :E @? E96 ?6HD]k^Am
kAmx ?@E:465 72C>D 2C6 8@:?8 23@FE 3FD:?6DD 2D FDF2=] $@>6@?6 7@C8@E E@ E6== E96 4@HD E@ BF:E AC@5F4:?8 F?E:= E9:D :D 2== @G6C]k^Am
kAmx’G6 ?@E:465 x 42? DE:== AC2J 7@C D@>6@?6 6G6? H96? x 42?’E 8@ E@ G:D:E]k^Am
kAm$@ F?E:= x 42? C6EFC? E@ #FC2= #2>3=:?8D 2D FDF2=[ E92?<D 7@C J@FC =@J2= C6256CD9:APk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.